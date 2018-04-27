В Запорожской области на 5 лет осудили матроса за кражу боеприпасов

“Доказано, что в октябре 2016 года, находясь в суточном наряде по охране склада ракетно-артиллерийского вооружения воинской части, указанный военнослужащий, действуя в нарушение уставных правил несения караульной службы, похитил боеприпасы различного калибра в количестве 2400 шт. к автоматическому стрелковому оружию на общую сумму более 1200 гривен и перенес их за ограду воинской части”, — сказано в сообщении.

Как следует из заключения суда, действуя без предусмотренного законом разрешения, старший матрос перенес боеприпасы к месту своего жительства и хранил их дома длительное время.

Кроме того, военнослужащий, продолжая совершать противоправные действия, находясь в декабре 2017 года в Киеве, приобрел пистолет ПМР и 8 патронов к нему, которые также хранил по месту своего жительства.

Также в июне 2017 года старший матрос, действуя с целью уклониться от прохождения военной службы, не явился вовремя в расположение воинской части из лечебного учреждения.

Более того, чтобы полностью скрыть свою принадлежность к военной службе и дать представление якобы законного увольнения со службы, “изобретатель”, используя оттиски печатей и штампов государственных учреждений, подделал военный билет и справку из военного комиссариата на свое имя.

Обвиняемый признан Токмакским райсудом Запорожской области виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 410, ч. 2 ст. 418, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 408, ч. 3 ст. 358 УК Украины и осужден к наказанию в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев.

При назначении наказания суд учел все обстоятельства совершенных преступлений, личность обвиняемого, его искреннее раскаяние и активное способствование раскрытию преступления и, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, приговорил военного к 5 годам 6 месяцам лишения свободы.

Кроме того, решением суда он лишен воинского звания “старший матрос”.

Публичное обвинение в суде поддерживала военная прокуратура Запорожского гарнизона Южного региона Украины.

Ранее в Житомирской области следователи военной прокуратуры нашли 200 единиц военной техники, которую продавали через Интернет.