У Запорізькій області на 5 років засудили матроса за крадіжку боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Токмацький районний суд Запорізької області засудив старшого матроса однієї з військових частин ЗС України до тюремного терміну ув'язнення на 5 років і 6 місяців за крадіжку боєприпасів на суму 1200 гривень. Про це повідомила прес-служба військової прокуратури Південного регіону України, передає УНН.
"Доведено, що в жовтні 2016 року, перебуваючи в добовому наряді з охорони складу ракетно-артилерійського озброєння військової частини, вказаний військовослужбовець, діючи у порушення статутних правил несення вартової служби, викрав боєприпаси різного калібру в кількості 2400 шт. до автоматичної стрілецької зброї на загальну суму понад 1200 гривень і переніс їх за огорожу військової частини", - сказано в повідомленні.
Як випливає з висновку суду, діючи без передбаченого законом дозволу, старший матрос переніс боєприпаси до місця свого проживання і зберігав їх вдома тривалий час.
Крім того, військовослужбовець, продовжуючи чинити протиправні дії, перебуваючи в грудні 2017 року Києві, придбав пістолет ПМР і 8 патронів до нього, які також зберігав за місцем свого проживання.
Також в червні 2017 року старший матрос, діючи з метою ухилитися від проходження військової служби, не з'явився вчасно у розташування військової частини з лікувального закладу.
Більш того, щоб повністю приховати свою приналежність до військової служби і дати уявлення нібито законного звільнення зі служби, "винахідник", використовуючи відбитки печаток і штампів державних установ, підробив військовий квиток і довідку з військового комісаріату на своє ім'я.
Обвинувачений визнаний Токмацьким райсудом Запорізької області винним у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 2 ст. 418, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 408, ч. 3 ст. 358 КК України та засуджений до покарання у вигляді позбавлення волі терміном 5 років 6 місяців.
При призначенні покарання суд врахував усі обставини скоєних злочинів, особу обвинуваченого, його щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину та, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, засудив військового до 5 років 6 місяців позбавлення волі.
Крім того, рішенням суду він позбавлений військового звання "старший матрос".
Публічне звинувачення в суді підтримувала військова прокуратура Запорізького гарнізону Південного регіону України.
Раніше у Житомирській області слідчі військової прокуратури знайшли 200 одиниць військової техніки, яку продавали через Інтернет.