У Запорізькій області на 5 років засудили матроса за крадіжку боєприпасів

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Токмацький районний суд Запорізької області засудив старшого матроса однієї з військових частин ЗС України до тюремного терміну ув'язнення на 5 років і 6 місяців за крадіжку боєприпасів на суму 1200 гривень. Про це повідомила прес-служба військової прокуратури Південного регіону України, передає УНН.