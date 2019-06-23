В Запорожской области группа лиц жестоко избила двух полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. В городе Васильевка Запорожской области группа молодых людей жестоко избила двух полицейских. Одного из нападавших разыскивают правоохранители. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департмент внутренней безопасности Нацполиции.
"Старший участковый офицер полиции и старший следователь, возвращаясь после службы домой, сделали замечание молодому человеку, который выбросил на дорогу стеклянную бутылку. В ответ юноша начал нецензурно выражаться, а когда полицейские представились - начал вести себя еще наглее. Кроме того, парень позвал к себе группу агрессивно настроенных лиц. Через несколько минут на место конфликта подъехал автомобиль, из которого вышла группа лиц", - говорится в сообщении.
Молодчики напали на полицейских, избили их, забрали служебные удостоверения, деньги, документы и скрылись с места преступления на автомобиле в неизвестном направлении.
"В результате разбойного нападения полицейские получили тяжелые травмы мозга, переломы костей черепа и лица, травмы глаз и внутренних органов", - заявили в ведомстве.
Правоохранители установили главных участников нападения. Ими оказались двое родных братьев - местные жители 1994 и 2003 годов рождения.
"Следователи заочно объявили им подозрению в совершении преступления и объявили их в розыск. Было получено и разрешение суда на задержание.
Младшего из братьев правоохранители уже задержали и доставили в изолятор временного содержания. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения", - сообщили в полиции.
Похищенные у пострадавших полицейских вещи обнаружили и изъяли. Старшего брата до сих пор ищут.
Напомним, в Японии мужчина ударил ножом в грудь полицейского и забрал табельное оружие.