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У Запорізькій області група осіб жорстоко побила двох поліцейських

Київ • УНН

 • 9407 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. У місті Василівка Запорізької області група молодих людей жорстоко побила двох поліцейських. Одного з нападників розшукують правоохоронці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Департмент внутрішньої безпеки Нацполіції.

У Запорізькій області група осіб жорстоко побила двох поліцейських

"Старший дільничний офіцер поліції та старший слідчий, повертаючись після служби додому, зробили зауваження парубкові, який викинув на дорогу скляну пляшку. У відповідь юнак почав нецензурно висловлюватися, а коли поліцейські представилися - почав поводитися ще зухваліше. Крім того, хлопець покликав до себе групу агресивно налаштованих осіб. За кілька хвилин на місце конфлікту під'їхав автомобіль, з якого вийшла група осіб", - йдеться у повідомленні.

Молодики напали на поліцейських, побили їх, забрали службові посвідчення, гроші, документи та зникли з місця злочину на автомобілі у невідомому напрямку.

"У результаті розбійного нападу поліцейські отримали тяжкі травми мозку, переломи кісток черепу та обличчя, травми очей та внутрішніх органів", - заявили у відомстві.

Правоохоронці встановили головних учасників нападу. Ними виявилися двоє рідних братів - місцеві жителі 1994 та 2003 років народження.

"Слідчі заочно оголосили їм підозри у вчиненні злочину та оголосили їх у розшук. Було отримано і дозвіл суду на затримання.

Молодшого з братів правоохоронці вже затримали і доставили до ізолятора тимчасового тримання. Найближчим часом йому буде обрано запобіжний захід", - повідомили у поліції.

Викрадені у потерпілих поліцейських речі виявили та вилучили. Старшого брата досі розшукують.

Нагадаємо, в Японії чоловік вдарив ножем у груди поліцейського та забрав табельну зброю

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