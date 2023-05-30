В Запорожской области, из-за вооруженной агрессии россии, зафиксировано 212 разрушений или повреждений учебных заведений

Детали

Из 212 учебных заведений - 117 школ и около 50 детсадов. Все остальное - колледжи или университеты.

"Как правило, это Пологовский и Васильевский район, а также часть Запорожского района, где непосредственно проходит линия соприкосновения. На сегодня некоторые объекты вообще не обследованы, поэтому невозможно пока определить степень разрушения, для этого должна быть проведена экспертная оценка", - сообщила Бухарина.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, российские войска только за прошедшие сутки 65 раз ударили по населенным пунктам в Запорожской области. По 14 городам и селам: авиаудары пришлись по Гуляйполю и Малой Токмачке, БПЛА атаковал Новоандреевку, Чаривне, Ольговское, Каменское, трижды из РСЗО ударил по Новоданиловке и Егоровке, 55 артиллерийских ударов совершил по Железнодорожному, Гуляйпольскому, Малиновке, Белогорью и другим прифронтовым селам. Как отметил глава ОВА, люди не пострадали. Добавилось 12 сообщений о разрушениях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ISW: Власти рф продолжают силовую интеграцию УПЦ МП в РПЦ во временно оккупированной Запорожской области