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ISW: Влада рф продовжує силову інтеграцію УПЦ МП до РПЦ у тимчасово окупованій Запорізькій області

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Російська влада продовжує силову інтеграцію єпархій Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) в окупованій Запорізькій області до Російської православної церкви (РПЦ), демонструючи невідійманий зв’язок РПЦ з російською державою. Про це повідомляє Інститут вивчення війни, пише УНН.

Деталі 

Окупаційний чиновник Запорізької області володимир рогов стверджував, що російський єпископ Бронницький Лука провів першу літургію РПЦ у кафедральному соборі Бердянська. Собор РПЦ взяла під контроль 16 травня цього року.  

рогов заявив, що настоятель РПЦ патріарх Кирил призначив єпископа Бронницького Луку управителем Бердянською і Приморською єпархіями РПЦ. 

Бердянська та Приморська єпархії раніше входили до російської УПЦ МП, і їх форсована інтеграція з РПЦ підкреслює тісний зв’язок між РПЦ і російською державою.

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