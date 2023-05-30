ISW: Влада рф продовжує силову інтеграцію УПЦ МП до РПЦ у тимчасово окупованій Запорізькій області
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Російська влада продовжує силову інтеграцію єпархій Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) в окупованій Запорізькій області до Російської православної церкви (РПЦ), демонструючи невідійманий зв’язок РПЦ з російською державою. Про це повідомляє Інститут вивчення війни, пише УНН.
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Окупаційний чиновник Запорізької області володимир рогов стверджував, що російський єпископ Бронницький Лука провів першу літургію РПЦ у кафедральному соборі Бердянська. Собор РПЦ взяла під контроль 16 травня цього року.
рогов заявив, що настоятель РПЦ патріарх Кирил призначив єпископа Бронницького Луку управителем Бердянською і Приморською єпархіями РПЦ.
Бердянська та Приморська єпархії раніше входили до російської УПЦ МП, і їх форсована інтеграція з РПЦ підкреслює тісний зв’язок між РПЦ і російською державою.
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