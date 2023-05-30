ISW: Власти рф продолжают силовую интеграцию УПЦ МП в РПЦ во временно оккупированной Запорожской области
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Российские власти продолжают силовую интеграцию епархий Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в оккупированной Запорожской области в Российскую православную церковь (РПЦ), демонстрируя неотъемлемую связь РПЦ с российским государством. Об этом сообщает Институт изучения войны, пишет УНН.
Детали
Оккупационный чиновник Запорожской области Владимир Рогов утверждал, что российский епископ Бронницкий Лука провел первую литургию РПЦ в кафедральном соборе Бердянска. Собор РПЦ взяла под контроль 16 мая этого года.
рогов заявил, что настоятель РПЦ патриарх Кирилл назначил епископа Бронницкого Луку управителем Бердянской и Приморской епархиями РПЦ.
Бердянская и Приморская епархии ранее входили в российскую УПЦ МП, и их форсированная интеграция с РПЦ подчеркивает тесную связь’связь между РПЦ и российским государством.
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