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Оккупационный чиновник Запорожской области Владимир Рогов утверждал, что российский епископ Бронницкий Лука провел первую литургию РПЦ в кафедральном соборе Бердянска. Собор РПЦ взяла под контроль 16 мая этого года.

рогов заявил, что настоятель РПЦ патриарх Кирилл назначил епископа Бронницкого Луку управителем Бердянской и Приморской епархиями РПЦ.

Бердянская и Приморская епархии ранее входили в российскую УПЦ МП, и их форсированная интеграция с РПЦ подчеркивает тесную связь’связь между РПЦ и российским государством.

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