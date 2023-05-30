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У Запорізькій області, через збройну агресію росії, зафіксовано 212 руйнувань або пошкоджень закладів освіти

У Запорізькій області, через збройну агресію росії, зафіксовано 212 руйнувань або пошкоджень закладів освіти

Київ • УНН

 • 296454 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. На території Запорізької області через війну зруйновано або зазнали пошкоджень 212 закладів освіти. Мова йде про школи, дитсадки, коледжі та університети. Особливих пошкоджень зазнали об'єкти на лінії зіткнення. Провести експертну оцінку збитків подекуди поки що неможливо, повідомила директорка Департаменту освіти та науки Запорізької ОВА Людмила Бухаріна пише УНН. 

Деталі

З 212 закладів освіти зруйновано або зазнали пошкоджень - 117 шкіл і близько 50 дитсадочків. Все інше - коледжі або університети.

Цитата

"Як правило, це Пологівський та Василівський район, а також частина Запорізького району, де безпосередньо проходить лінія зіткнення. На сьогодні деякі об'єкти взагалі не обстежені, тому неможливо поки визначити ступінь руйнування, для цього має бути проведене експертне оцінювання", - повідомила Бухаріна.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, російські війська тільки минулої доби 65 разів вдарили по населених пунктах у Запорізькій області.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ISW: Влада рф продовжує силову інтеграцію УПЦ МП до РПЦ у тимчасово окупованій Запорізькій області

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