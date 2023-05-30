Ворог завдав два авіаудари, атакував дронами чотири села на Запоріжжі - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Російські війська минулої доби 65 разів вдарили по населених пунктах у Запорізькій області, є руйнування. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.
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"Ворог завдав 65 ударів по 14 містах і селах: авіаудари прийшлися по Гуляйполю та Малій Токмачці, БПЛА атакував Новоандріївку, Чарівне, Ольгівське, Кам'янське, тричі з РСЗВ вдарив по Новоданилівці та Єгорівці, 55 артилерійських ударів здійснив по Залізничному, Гуляйпільському, Малинівці, Білогір'ю та іншим прифронтовим селам", - повідомив Малашко.
Як зазначив голова ОВА, люди не постраждали. Додалося 12 повідомлень про руйнування.
Доповнення
Загалом протягом минулої доби ворог, за даними Генштабу, завдав 62 авіаційних удари та здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню.