Враг нанес два авиаудара, атаковал дронами четыре села на Запорожье - ОВА

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"Враг нанес 65 ударов по 14 городам и селам: авиаудары пришлись по Гуляйполю и Малой Токмачке, БПЛА атаковал Новоандреевку, Чаривное, Ольговское, Каменское, трижды из РСЗО ударил по Новоданиловке и Егоровке, 55 артиллерийских ударов совершил по Зализничному, Гуляйпольскому, Малиновке, Белогорью и другим прифронтовым селам", - сообщил Малашко.

Как отметил глава ОВА, люди не пострадали. Добавилось 12 сообщений о разрушениях.

Дополнение

Всего за прошедшие сутки враг, по данным Генштаба, нанес 62 авиационных удара и совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня.