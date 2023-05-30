Враг нанес два авиаудара, атаковал дронами четыре села на Запорожье - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Российские войска за прошедшие сутки 65 раз ударили по населенным пунктам в Запорожской области, есть разрушения. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Враг нанес 65 ударов по 14 городам и селам: авиаудары пришлись по Гуляйполю и Малой Токмачке, БПЛА атаковал Новоандреевку, Чаривное, Ольговское, Каменское, трижды из РСЗО ударил по Новоданиловке и Егоровке, 55 артиллерийских ударов совершил по Зализничному, Гуляйпольскому, Малиновке, Белогорью и другим прифронтовым селам", - сообщил Малашко.
Как отметил глава ОВА, люди не пострадали. Добавилось 12 сообщений о разрушениях.
Дополнение
Всего за прошедшие сутки враг, по данным Генштаба, нанес 62 авиационных удара и совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня.