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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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6 марта, 19:19 • 136632 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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В Запорожье осудили женщину, которая продала своего ребенка за 5 тыс. долларов

В Запорожье осудили женщину, которая продала своего ребенка за 5 тыс. долларов

Киев  •  УНН

 • 9183 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. В Запорожье к 9 годам лишения свободы приговорили женщину, которая продала своего ребенка за 5 тыс. долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Запорожской области.

Сообщается, что Коммунарский районный суд Запорожья 29 мая вынес приговор гражданским супругам из Запорожья, которые были задержаны правоохранителями летом 2017 года по факту продажи своего малолетнего ребенка за 5000 долларов.

Решением суда мать ребенка приговорена к 9 годам лишения свободы, а ее сожитель судом признан невиновным и оправдан.

В прокуратуре отметили, что приговор будет обжалован прокуратурой Запорожской области в апелляционном порядке.

Напомним, в Житомирской области суд взял под стражу родителей, которых подозревают в убийстве своей пятилетней дочери.

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