У Запоріжжі засудили жінку, яка продала свою дитину за 5 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. У Запоріжжі до 9 років позбавлення волі засудили жінку, яка продала свою дитину за 5 тис. доларів. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Запорізької області.
Повідомляється, що Комунарський районний суд Запоріжжя 29 травня виніс вирок цивільному подружжю з Запоріжжя, які були затримані правоохоронцями влітку 2017 року за фактом продажу своєї малолітньої дитини за 5 000 доларів.
Рішенням суду мати дитини засуджено до 9 років позбавлення волі, а її співмешканця судом визнано невинним та виправдано.
У прокуратурі зазначили, що вирок буде оскаржено прокуратурою Запорізької області в апеляційному порядку.
Нагадаємо, на Житомирщині суд взяв під варту батьків, яких підозрюють у вбивстві своєї п’ятирічної доньки.