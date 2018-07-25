В Запорожье торжественно открыли игорный зал
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. В Запорожье торжественно открыли игорный зал. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Анатолий Остапенко, передает УНН.
Раньше такие залы открывались “по-тихому”, пишет он.
“Я помню, как открывались залы игровых автоматов... Ой, то есть ЛОТЕРЕИ, лет 5 назад. Делали это как можно тише, без вывесок. Прошло несколько лет, и они открывают новые точки помпезно: с шариками, вывесками и конкурсами”, — рассказывает Остапенко.
Игорные заведения называются “Космолот” — под этим же брендом в Киеве недавно появились игровые автоматы в подземке.
Денежную мгновенную лотерею “Космолот” запустил оператор “УНЛ” (Национальные лотереи) в конце 2017 года.
При этом, название игр, указанных на табло автоматов “Космолот” отсутствует как на сайте компании, так и в Едином реестре государственных лотерей.