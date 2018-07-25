У Запоріжжі урочисто відкрили гральний зал
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. У Запоріжжі урочисто відкрили гральний зал. Про це на своїй сторінці в Facebook написав журналіст Анатолій Остапенко, передає УНН.
Раніше такі зали відкривалися "по-тихому", пише він.
"Я пам'ятаю, як відкривалися зали ігрових автоматів ... Ой, тобто ЛОТЕРЕЇ, років 5 тому. Робили це якомога тихіше, без вивісок. Минуло кілька років, і вони відкривають нові точки помпезно: з кульками, вивісками і конкурсами", - розповідає Остапенко.
Гральні заклади називаються "Космолот" - під цим же брендом в Києві недавно з'явилися ігрові автомати в підземці.
Грошову миттєву лотерею "Космолот" запустив оператор "УНЛ" (Національні лотереї) в кінці 2017 року.
При цьому, назва ігор, зазначених на табло автоматів "Космолот" відсутній як на сайті компанії, так і в Єдиному реєстрі державних лотерей.