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У Запоріжжі урочисто відкрили гральний зал

У Запоріжжі урочисто відкрили гральний зал

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. У Запоріжжі урочисто відкрили гральний зал. Про це на своїй сторінці в Facebook написав журналіст Анатолій Остапенко, передає УНН.

Раніше такі зали відкривалися "по-тихому", пише він.

"Я пам'ятаю, як відкривалися зали ігрових автоматів ... Ой, тобто ЛОТЕРЕЇ, років 5 тому. Робили це якомога тихіше, без вивісок. Минуло кілька років, і вони відкривають нові точки помпезно: з кульками, вивісками і конкурсами", - розповідає Остапенко.

Гральні заклади називаються "Космолот" - під цим же брендом в Києві недавно з'явилися ігрові автомати в підземці.

Грошову миттєву лотерею "Космолот" запустив оператор "УНЛ" (Національні лотереї) в кінці 2017 року.

При цьому, назва ігор, зазначених на табло автоматів "Космолот" відсутній як на сайті компанії, так і в Єдиному реєстрі державних лотерей.

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