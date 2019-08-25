В Запорожье спасателям пришлось снимать подростка с крыши пристройки
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В Запорожье бойцам ГСЧС пришлось снимать 13-летнего парня с крыши одноэтажной пристройки. Об этом УНН сообщили в пресс служба ГУ ГСЧС области.
Происшествие произошло на ул. Сеченова Заводского района города.
Прибыв на место вызова, спасатели установили, что на крыше одноэтажной пристройки стоит мальчик и не может самостоятельно спуститься.
С помощью выдвижной лестницы бойцы ГСЧС сняли ребенка с крыши и передали матери. Медицинская помощь ребенку не понадобилась.
От ГУ ГСЧС привлекалась 1 единица техники и 5 человек личного состава.
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