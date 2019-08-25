У Запоріжжі рятувальникам довелося знімати підлітка з даху прибудови
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Запоріжжі бійцям ДСНС довелося знімати 13-річного хлопця з даху одноповерхової прибудови. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС області.
Подія сталася на вул. Сеченова Заводського району міста.
Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що на даху одноповерхової прибудови стоїть хлопчик та не може самостійно спуститись.
За допомогою висувної драбини бійці ДСНС зняли дитину з даху та передали матері. Медична допомога дитині не знадобилася.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: П’ятеро рятувальників у Кривому Розі допомогли чоловіку, що застряг ногою в дивані