В Запорожье прошла скандальная встреча между "Зарей" и "Шахтером"
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Запорожье на “Славутич-Арене” луганская “Заря” принимала донецкий “Шахтер”. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу хозяев, передает УНН.
Первый тайм закончился без голов. Открыли счет гости во втором тайме. На 54-й минуте мяч в ворота своего бывшего клуба забил экс-игрок “Зари” Иван Петряк. Защитник “Шахтера” замкнул навесную передачу от Бернарда — 0:1.
Финальное время встречи прошло в упорной борьбе. Красные карточки получили два игрока “Шахтера”: Иван Петряк и Фред. С 86-й минуты горняки играли вдевятером.
Последние минуты подопечные Юрия Вернидуба давили на гостей и дожали до пенальти и еще одного удаления. За игру рукой арбитр удалил Ярослава Ракицкого.
На последних минутах пенальти точно реализовал Силас. 1:1.
После этого хозяева продолжили атаковать и забили победный гол. Мяч в ворота Пятова забил Владислав Кочергин. 2:1
Напомним, 8 декабря “Заря” уступила Атлетику и выбыла из Лиги Европы.