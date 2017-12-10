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У Запоріжжі пройшла скандальна зустріч між “Зорею” та “Шахтарем”

У Запоріжжі пройшла скандальна зустріч між “Зорею” та “Шахтарем”

Київ • УНН

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 10 грудня. УНН. У запоріжжі на “Славутич-Арені” луганська “Зоря” приймала донецький “Шахтар”. Матч закінчився з рахунком 2:1 на користь господарів, передає УНН.

Перший тайм закінчився без голів. Відкрили рахунок гості у другому таймі. На 54-й хвилині м’яч у ворота свого колишнього клубу забив екс-гравець “Зорі” Іван Петряк. Захисник “Шахтаря” замкнув навісну передачу від Бернарда — 0:1.

Останній час зустрічі пройшов у запеклій боротьбі. Червоні картки отримали два гравці “Шахтаря”: Іван Петряк та Фред. З 86-ї хвилини гірники грали вдев’ятьох.

Останні хвилини підопічні Юрія Вернидуба тиснули на гостей та дотисли до пенальті та ще одного вилучення. За гру рукою арбітр вилучив Ярослава Ракіцького.

На останніх хвилинах пенальті влучно реалізував Сілас. 1:1.

Після цього господарі продовжили атакувати та забили переможний гол. М’яч у ворота П’ятова забив Владислав Кочергін. 2:1

Нагадаємо, 8 грудня “Зоря” поступилася Атлетіку та вибула з Ліги Європи.

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