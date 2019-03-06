В Запорожье неизвестные проломили череп экс-главе антикоррупционной комиссии ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Запорожские полицейские устанавливают местонахождение злоумышленников и мотив совершенного нападения на частного предпринимателя, бывшего главу антикоррупционной комиссии Запорожской ОГА, которому проломили череп. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области, передает УНН.
Как сообщили в пресс-службе, 5 марта около 15:00 у подъезда по месту жительства пострадавшего четверо неизвестных нанесли ему множественные удары по голове. Злоумышленники также открыто завладели сумкой потерпевшего.
Мужчина обратился в больницу, врачи предварительно диагностировали у него перелом костей черепа. Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение.
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На место событий выехало руководство полиции в Запорожской области, эксперты-криминалисты, кинологи. Принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию злоумышленников. Проверяются возможные версии совершения преступления.
По факту откріто уголовное производство по ст. 15, ст. 115 (Покушение на убийство) и ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
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