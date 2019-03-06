У Запоріжжі невідомі проломили череп екс-голові антикорупційної комісії ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Запорізькі поліцейські встановлюють місцезнаходження зловмисників та мотив скоєного нападу на приватного підприємця, колишнього голову антикорупційної комісії Запорізької ОДА, якому проломили череп. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області, передає УНН.
Як повідомили у прес-службі, 5 березня близько 15:00 біля під’їзду за місцем мешкання постраждалого четверо невідомих завдали йому численні удари по голові. Зловмисники також відкрито заволоділи сумкою потерпілого.
Чоловік звернувся до лікарні, лікарі попередньо діагностували у нього перелам кісток черепу. Потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення.
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На місце подій виїхало керівництво поліції в Запорізькій області, експерти-криміналісти, кінологи. Вживаються заходи зі встановлення місцезнаходження та затримання зловмисників. Перевіряються можливі версії вчинення злочину.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 15, ст. 115 (Замах на вбивство) та ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.
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