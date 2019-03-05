У Львові судитимуть азербайджанців, які вчинили напад на турків
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 5 березня. УНН. У Львові відбудеться суд над двома азербайджанцями, які побили турків. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.
"За процесуального керівництва Радехівської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно двох громадян Республіки Азербайджан, які обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.187 КК України (розбій, поєднаний із погрозою застосування насильства, що є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, вчинений за попередньою змовою групою осіб)",- повідомили у прокураторі.
Нагадаємо, випадок стався наприкінці листопада 2018 року у лісовому масиві неподалік с. Полонична Кам’янка-Бузького району.
Як було встановлено, 37 та 31-річний зловмисники скоїли розбійний напад на трьох громадян Туреччини, під час якого викрали у потерпілих 230 тис. грн.
Зазначимо, що обвинувальний акт перебуває на розгляді колегії Буського районного суду Львівської області. За вчинення вказаного злочину чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Києві громадяни Азербайджану пограбували громадянина Великої Британії.