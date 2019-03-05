Во Львове будут судить азербайджанцев, совершивших нападение на турков
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 5 марта. УНН. Во Львове состоится суд над двумя азербайджанцами, которые избили турков. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры во Львовской области.
"За процессуального руководства Радеховской местной прокуратуры завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении двух граждан Республики Азербайджан, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.187 УК Украины (разбой, соединенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего, совершенное по предварительному сговору группой лиц)", - сообщили в прокуратуре.
Напомним, случай произошел в конце ноября 2018 в лесном массиве недалеко от с. Полонична Каменка-Бугского района.
Как было установлено, 37 и 31-летний злоумышленники совершили разбойное нападение на трех граждан Турции, во время которого похитили у пострадавших 230 тыс. грн.
Отметим, что обвинительный акт находится на рассмотрении коллегии Бугского районного суда Львовской области. За совершение указанного преступления мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Киеве граждане Азербайджана ограбили гражданина Великобритании.