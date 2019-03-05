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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 122983 просмотра

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Во Львове будут судить азербайджанцев, совершивших нападение на турков

Во Львове будут судить азербайджанцев, совершивших нападение на турков

Киев  •  УНН

 • 14999 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 5 марта. УНН. Во Львове состоится суд над двумя азербайджанцами, которые избили турков. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры во Львовской области.

"За процессуального руководства Радеховской местной прокуратуры завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении двух граждан Республики Азербайджан, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.187 УК Украины (разбой, соединенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего, совершенное по предварительному сговору группой лиц)", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, случай произошел в конце ноября 2018 в лесном массиве недалеко от с. Полонична Каменка-Бугского района.

Как было установлено, 37 и 31-летний злоумышленники совершили разбойное нападение на трех граждан Турции, во время которого похитили у пострадавших 230 тыс. грн.

Отметим, что обвинительный акт находится на рассмотрении коллегии Бугского районного суда Львовской области. За совершение указанного преступления мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве граждане Азербайджана ограбили гражданина Великобритании.

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