В Одесі скоєно розбійний напад на відділення кредитного агентства
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. В Одесі невідомий з ножем напав на відділення кредитного агентства. Про це УНН повідомляє з посиланням на правоохоронців.
Напад стався ввечері. Невстановлений чоловік з ножем увійшов в приміщення кредитного агентства, що надає миттєві позики. Він став погрожувати касиру після чого відкрито заволодів грошима на суму близько 25 тисяч гривень і зник з місця злочину.
За даним фактом розпочато досудове розслідування по ст. 187 КК України.
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Нагадаємо, в Полтаві приватного підприємця побили і пограбували біля будинку, в якому він проживає.