В Одессе совершено разбойное нападение на отделение кредитного агентства

Нападение произошло вечером. Неустановленный мужчина с ножом вошел в помещение кредитного агентства, предоставляющего мгновенные займы. Он стал угрожать кассиру после чего открыто завладел деньгами на сумму около 25 тысяч гривен и скрылся с места преступления.



По данному факту начато досудебное расследование по ст. 187 КК Украины.



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Напомним, в Полтаве частного предпринимателя избили и ограбили возле дома, в котором он проживает.