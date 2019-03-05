В Одессе совершено разбойное нападение на отделение кредитного агентства
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В Одессе неизвестный с ножом напал на отделение кредитного агентства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на правоохранителей.
Нападение произошло вечером. Неустановленный мужчина с ножом вошел в помещение кредитного агентства, предоставляющего мгновенные займы. Он стал угрожать кассиру после чего открыто завладел деньгами на сумму около 25 тысяч гривен и скрылся с места преступления.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 187 КК Украины.
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Напомним, в Полтаве частного предпринимателя избили и ограбили возле дома, в котором он проживает.