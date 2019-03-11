В Запорожье на помойке нашли мертвого младенца

"10 марта в 15:43 в Хортицкое отделение полиции поступило сообщение о том, что на улице Новгородской, возле дома в мусорном баке был обнаружен труп младенца мужского пола", - отметила пресс-секретарь.



Сейчас тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Полиция уже открыла уголовное производство по ст. 117 УК Украины.



Как сообщал УНН, рядом с рекой в Кропивницком нашли труп младенца.



Как сообщал УНН, в Недригайлове Сумской области случайные прохожие нашли под мостом в реке тело ребенка. Сотрудники полиции установили личность роженицы - ею оказалась местная 27-летняя женщина.