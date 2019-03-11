В Запорожье на помойке нашли мертвого младенца
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Накануне в Запорожье возле жилого дома в мусорном баке был обнаружен труп малыша. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщила начальник отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Запорожской области Екатерина Людвик.
"10 марта в 15:43 в Хортицкое отделение полиции поступило сообщение о том, что на улице Новгородской, возле дома в мусорном баке был обнаружен труп младенца мужского пола", - отметила пресс-секретарь.
Сейчас тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Полиция уже открыла уголовное производство по ст. 117 УК Украины.
Как сообщал УНН, рядом с рекой в Кропивницком нашли труп младенца.
Как сообщал УНН, в Недригайлове Сумской области случайные прохожие нашли под мостом в реке тело ребенка. Сотрудники полиции установили личность роженицы - ею оказалась местная 27-летняя женщина.