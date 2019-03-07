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Під мостом у річці знайшли тіло новонародженого

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КИЇВ. 7 березня. УНН. У Недригайлові на Сумщині випадкові перехожі знайшли під мостом у річці тіло дитини. Працівники поліції встановили особу породіллі – нею виявилась місцева 27-річна жінка. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ НП в області.

До поліції повідомлення надійшло 6 березня, близько 13:00. Заявниця, місцева жителька, розповіла: переходячи по містку через річку Дригайлиха, побачила тіло немовляти.

За результатами попереднього огляду тіла, хлопчик був новонароджений, правоохоронці негайно розпочали пошуки породіллі.

"У поле зору поліцейських потрапила 27-річна місцева жителька, яка зовнішніми ознаками перебувала на досить пізньому строці вагітності. Коли наші співробітники зайшли до неї додому, то побачили і очевидні докази недавніх пологів. Сама жінка, яка перебувала у нетверезому стані, не заперечувала, що напередодні народила. Проте дитини не було. Для з‘ясування всіх обставин її доправили до відділення поліції. Тим паче факт недавніх пологів після відповідного огляду підтвердили медики", - розповів начальник Недригайлівського відділення поліції Олег Переход.

Жінці 27 років, у неї вже є двоє дітей, однак вона позбавлена батьківських прав на їх виховання через зловживання спиртним та антигромадським способом життя. Вона стверджує, що про вагітність начебто не здогадувалась, аж поки їй не стало зле. Дитину народила вдома, і там же, не турбуючись оглянути немовля, залишила до вечора. А потім просто винесла та викинула у річку.

Наразі за фактом смерті дитини у поліції відкрите кримінальне провадження за ознаками ст. 117 (умисне убивство матірʼю своєї новонародженої дитини) КК України, у межах якого призначено низку експертиз, що мають встановити причину смерті немовляти.

Нагадаємо, жінка викинула пакет з новонародженою дитиною у лісосмузі.

Українські Національні Новини

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