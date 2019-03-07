Под мостом в реке нашли тело новорожденного

В полицию сообщение поступило 6 марта, около 13:00. Заявительница, местная жительница, рассказала: переходя по мосту через реку Дригайлиха, увидела тело младенца.

По результатам предварительного осмотра тела, мальчик был новорожденный, правоохранители немедленно начали поиски роженицы.

"В поле зрения полицейских попала 27-летняя местная жительница, которая по внешним признакам находилась на довольно позднем сроке беременности. Когда наши сотрудники зашли к ней домой, то увидели и очевидные доказательства недавних родов. Сама женщина, находящаяся в нетрезвом состоянии, не опровергала, что накануне родила. Однако ребенка не было. Для выяснения всех обстоятельств ее доставили в отделение полиции. Тем более факт недавних родов после соответствующего осмотра подтвердили медики", - рассказал начальник Недригайловского отделения полиции Олег Переход.

Женщине 27 лет, у нее уже есть двое детей, однако она лишена родительских прав на их воспитание из-за злоупотребления спиртным и антиобщественного образа жизни. Она утверждает, что о беременности якобы не догадывалась, пока ей не стало плохо. Ребенка родила дома, и там же, не осмотрев младенца, оставила до вечера. А потом просто вынесла и выбросила в реку.

По факту смерти ребенка в полиции открытое уголовное производство по ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) УК Украины, в рамках которого назначен ряд экспертиз, должны установить причину смерти младенца.

Напомним, женщина выбросила пакет с новорожденным ребенком в лесополосе.