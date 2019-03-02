Жінка викинула пакет з новонародженою дитиною у лісосмузі

КИЇВ. 2 березня. УНН. У лісосмузі у Дарницькому районі Києва в пакеті виявили тіло немовляти. Столичні слідчі розслідують умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу столичної поліції.