Жінка викинула пакет з новонародженою дитиною у лісосмузі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У лісосмузі у Дарницькому районі Києва в пакеті виявили тіло немовляти. Столичні слідчі розслідують умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу столичної поліції.
"На спецлінію "102" надійшло повідомлення, що неподалік від вулиці Старобориспільської в пакеті виявили тіло новонародженої дитини", - повідомили у поліції, вказавши, що тіло дівчинки знайшли вчора.
За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи територіального та Головного управлінь поліції, кінологи зі службовими собаками, патрульні та лікарі.
Правоохоронці провели огляд місця події та опитали свідків. Для встановлення причини смерті тіло дитини направили на судово-медичну експертизу.
"Слідчі уже розпочали кримінальне провадження за фактом умисного вбивства матір'ю своєї новонародженої дитини, це – стаття 117 Кримінального кодексу України. Причина смерті дитини буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи. Ми ж розшукуємо жінку, яка залишила немовля у лісосмузі", - повідомив начальник Дарницького управління поліції Сергій Чернишев.
За вчинення такого злочину передбачено покарання до п’яти років обмеження волі або ж позбавлення волі на той самий строк.
Нагадаємо, на Запоріжжі виявлено труп чоловіка, якого розшукували близько місяця.