На Запоріжжі виявлено труп чоловіка, якого розшукували близько місяця

Чоловік зник 25 січня. Наступного дня за фактом його зникнення було розпочато кримінальне провадження.

Днями у лісосмузі між двома селами було виявлено обгорілий труп чоловіка. Поряд з тілом було виявлено запальничку та пляшку із займистою речовиною. Слідство встановило, що тіло належить зниклому безвісти чоловікові.

Обставини смерті встановлюються. Однак, як уточнили у правоохоронних органах, чоловік отримав опіки, несумісні з життям.

Провадження про зникнення перекваліфіковане на умисне вбивство (ст. 115 КК України).

Нагадаємо, в Одесі знайшли тіло невідомого, з ушкодженнями, характерними для тих, що виникають у результаті вибуху.