На Запоріжжі виявлено труп чоловіка, якого розшукували близько місяця
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. У лісі у Запорізькій області виявлено труп чоловіка, який зник місяць тому. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Чоловік зник 25 січня. Наступного дня за фактом його зникнення було розпочато кримінальне провадження.
Днями у лісосмузі між двома селами було виявлено обгорілий труп чоловіка. Поряд з тілом було виявлено запальничку та пляшку із займистою речовиною. Слідство встановило, що тіло належить зниклому безвісти чоловікові.
Обставини смерті встановлюються. Однак, як уточнили у правоохоронних органах, чоловік отримав опіки, несумісні з життям.
Провадження про зникнення перекваліфіковане на умисне вбивство (ст. 115 КК України).
Нагадаємо, в Одесі знайшли тіло невідомого, з ушкодженнями, характерними для тих, що виникають у результаті вибуху.