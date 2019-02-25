На Запорожье обнаружен труп мужчины, разыскиваемого около месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. В лесу в Запорожской области обнаружен труп мужчины, пропавшего месяц назад. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Мужчина исчез 25 января. На следующий день по факту его исчезновения было начато уголовное производство.
На днях в лесополосе между двумя деревнями было обнаружен обгоревший труп мужчины. Рядом с телом были обнаружены зажигалка и бутылка с горючим веществом. Следствие установило, что тело принадлежит пропавшему без вести мужчине.
Обстоятельства смерти устанавливаются. Однако, как уточнили в правоохранительных органах, мужчина получил ожоги, несовместимые с жизнью.
Производство об исчезновении переквалифицировано на умышленное убийство (ст. 115 УК Украины).
Напомним, в Одессе нашли тело неизвестного, с повреждениями, характерными для тех, которые возникают в результате взрыва.