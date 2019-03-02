Женщина выбросила пакет с новорожденным ребенком в лесополосе
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В лесополосе в Дарницком районе Киева в пакете обнаружили тело младенца. Столичные следователи расследуют умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
"На спецлинию "102" поступило сообщение, что неподалеку от улицы Старобориспольская в пакете обнаружили тело новорожденного ребенка", - сообщили в полиции, указав, что тело девочки нашли вчера.
По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы территориального и Главного управлений полиции, кинологи со служебными собаками, патрульные и врачи.
Правоохранители провели осмотр места происшествия и опросили свидетелей. Для установления причины смерти тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу.
"Следователи уже начали уголовное производство по факту умышленного убийства матерью своего новорожденного ребенка, это - статья 117 Уголовного кодекса Украины. Причина смерти ребенка будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. Мы же ищем женщину, которая оставила младенца в лесополосе", - сообщил начальник Дарницкого управления полиции Сергей Чернышев.
За совершение такого преступления предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы или лишение свободы на тот же срок.
Напомним, на Запорожье обнаружен труп мужчины, которого разыскивали около месяца.