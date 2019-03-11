У Запоріжжі на смітнику знайшли мертве немовля
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Напередодні у Запоріжжі поблизу житлового будинку у сміттєвому баку було виявлено труп малюка. Про це у коментарі журналісту УНН повідомила начальник відділу комунікацій ГУ Нацполіції у Запорізькій області Катерина Людвік.
“10 березня о 15:43 до Хортицького відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Новгородській, біля будинку у сміттєвому баку було виявлено труп немовляти чоловічої статі”, - зазначила речниця.
Наразі тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу. Поліція вже відкрила кримінальне провадження за ознаками ст. 117 КК України.
Як повідомляв УНН, поряд з річкою в Кропивницькому знайшли труп немовля.
Як повідомляв УНН, в Недригайлові Сумської області випадкові перехожі знайшли під мостом в річці тіло дитини. Співробітники поліції встановили особу породіллі - нею виявилася місцева 27-річна жінка.