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В Запорожье на взятке в 6500 долларов задержали госслужащего

В Запорожье на взятке в 6500 долларов задержали госслужащего

Киев  •  УНН

 • 15911 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Запорожье полицейские, при получении неправомерной выгоды, задержали специалиста одного из госучреждений города. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

"В результате совместных мероприятий, сотрудники Управления защиты экономики и Следственного управления ГУНП в Запорожской области, под процессуальным руководством прокуратуры задержали специалиста одного из госпредприятий города, который за упрощение и ускорение процедур сертификации ввозимых из-за границы транспортных средств, требовал неправомерную выгоду", - сообщили полицейские.

26 апреля сотрудники управления защиты экономики разоблачили и прекратили схему вымогательства и получения неправомерных выгод специалиста по сертификации Государственного предприятия.

Правоохранители задержали мужчину сразу после получения неправомерной выгоды. Установлено, что за упрощение и ускорение процедуры сертификации, а также дальнейшую выдачу сертификата соответствия автомобилей, ввезенных на территорию Украины из-за границы, злоумышленник требовал 6500 гривен. Указанные сертификаты - необходимое основание для дальнейшей регистрации права собственности указанных авто на таможнях для пользования ими на территории Украины.

Сейчас открыто уголовное производство по признакам статьи 368 Уголовного кодекса Украины "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом". Обвиняемому грозит лишение свободы до 3 лет.

Напомним, что вчера в Виннице на взятке в 10 000 гривен задержали госслужащего.

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