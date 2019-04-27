У Запоріжжі на хабарі в 6500 доларів затримали держслужбовця

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Запоріжжі поліцейські, під час отримання неправомірної вигоди, затримали спеціаліста однієї з держустанов міста. Про це УНН повідомили в відділі комунікації поліції Запорізької області.

"В результаті спільних заходів, працівники Управління захисту економіки та Слідчого управління ГУНП в Запорізькій області, під процесуальним керівництвом прокуратури, затримали спеціаліста одного з держпідприємств міста, який за спрощення та прискорення процедур сертифікації ввезених із-за кордону транспортних засобів, вимагав неправомірну вигоду", - повідомили поліцейські.

26 квітня працівники управління захисту економіки викрили та припинили схему вимагання та одержання неправомірних вигод спеціаліста з сертифікації Державного підприємства.

Правоохоронці затримали чоловіка одразу після отримання неправомірної вигоди. Встановлено, що за спрощення і прискорення процедури сертифікації, а також подальшу видачу сертифікату відповідності для автівок, що ввезені на територію України з-за кордону, зловмисник вимагав 6500 гривень. Вказані сертифікати - необхідна підстава для подальшої реєстрації права власності зазначених авто на митницях задля користування ними на території України.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 368 Кримінального кодексу України "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою". Звинувачуваному загрожує позбавлення волі до 3 років.

Нагадаємо, що вчора в Вінниці на хабарі в 10 тисяч гривень затримали держслужбовця.

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