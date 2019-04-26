У Вінниці на хабарі в 10 тисяч гривень затримали держслужбовця
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Військова прокуратура у Вінниці затримала інспектора Держпраці на хабарі в 10 тисяч гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.
"Службовець вимагав "винагороду" за видачу дозволу на проведення робіт з підвищеною небезпекою. Під час передачі частини неправомірної вигоди в розмірі 10 тисяч гривень головний державний інспектор відділу нагляду в будівництві, котлонагляді на транспорті та зв’язку Управління Держпраці у Вінницькій області був затриманий", - повідомили в прес-службі військової прокуратури.
Установлено, що на початку квітня інспектор висунув вимогу про передачу 21 тисячі гривень за посвідчення з охорони праці та надання дозволу на роботи, пов'язані з утепленням житлових будинків. Втім пізніше оцінив свої "послуги" дорожче і вимагав вже 40 тисяч гривень.
"25 квітня в ході негласних слідчих розшукових дій задокументовано передачу заявником частини раніше обумовленої суми "винагороди" у розмірі 10 тисяч гривень. Інспектора-хабарника затримано. Предмет злочину вилучений", - додали в прокуратурі.
Наразі проводяться слідчі та інші процесуальні дії. Затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Додамо, що у Львові слідчого затримали на валютному хабарі.