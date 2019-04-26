У Львові слідчого затримали на валютному хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Львові слідчі теруправління Державного бюро розслідувань затримали старшого слідчого Стрийського відділу поліції на хабарі у 2 тис. дол. Про це повідомляє відділ комунікації ДБР, передає УНН.
За попередньою інформацією, старший слідчий вимагав 2000 доларів за непритягнення особи до кримінальної відповідальності за зберігання наркотичних засобів.
Як повідомляється, затриманому готується повідомлення про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України).
На даний час проводяться невідкладні слідчі дії. Встановлюється можлива причетність інших працівників Стрийського відділу поліції та Стрийської місцевої прокуратури до вищевказаного правопорушення.
Якщо вину поліцейського доведуть, йому загрожує позбавлення волі строком від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади строком до 3 років.
Нагадаємо, начальника відділу ДФС Київщини затримали на хабарі.