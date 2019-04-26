В Виннице на взятке в 10 тысяч гривен задержали госслужащего
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Военная прокуратура в Виннице задержала инспектора Гоструда на взятке в 10 000 гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.
"Служащий требовал "вознаграждение" за выдачу разрешения на проведение работ с повышенной опасностью. Во время передачи части неправомерной выгоды в размере 10 000 гривен главный государственный инспектор отдела надзора в строительстве, котлонадзоре на транспорте и связи Управления Гоструда в Винницкой области был задержан" , - сообщили в пресс-службе военной прокуратуры.
Установлено, что в начале апреля инспектор выдвинул требование о передаче 21 000 гривен за удостоверение по охране труда и предоставление разрешения на работы, связанные с утеплением жилых домов. Впрочем позже оценил свои "услуги" дороже и требовал уже 40 000 гривен.
"25 апреля в ходе негласных следственных розыскных действий задокументировано передачу заявителем части ранее оговоренной суммы "вознаграждения" в размере 10 000 гривен. Инспектора-взяточника задержали. Предмет преступления изъят", - добавили в прокуратуре.
Проводятся следственные и иные процессуальные действия. Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Добавим, что во Львове следователя задержали на валютном взятки.