В Виннице на взятке в 10 тысяч гривен задержали госслужащего

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. Военная прокуратура в Виннице задержала инспектора Гоструда на взятке в 10 000 гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Служащий требовал "вознаграждение" за выдачу разрешения на проведение работ с повышенной опасностью. Во время передачи части неправомерной выгоды в размере 10 000 гривен главный государственный инспектор отдела надзора в строительстве, котлонадзоре на транспорте и связи Управления Гоструда в Винницкой области был задержан" , - сообщили в пресс-службе военной прокуратуры.

Установлено, что в начале апреля инспектор выдвинул требование о передаче 21 000 гривен за удостоверение по охране труда и предоставление разрешения на работы, связанные с утеплением жилых домов. Впрочем позже оценил свои "услуги" дороже и требовал уже 40 000 гривен.

"25 апреля в ходе негласных следственных розыскных действий задокументировано передачу заявителем части ранее оговоренной суммы "вознаграждения" в размере 10 000 гривен. Инспектора-взяточника задержали. Предмет преступления изъят", - добавили в прокуратуре.

Проводятся следственные и иные процессуальные действия. Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Добавим, что во Львове следователя задержали на валютном взятки.

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