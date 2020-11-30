В Запорожье на Днепре перевернулась лодка, пассажиры оказались в воде в 200 метрах от берега

"28 ноября примерно в половине пятого часов вечера на Днепре, напротив "Яхт клуба" в Днепровском районе Запорожья перевернулась лодка. Трое мужчин оказались в воде на расстоянии 200 метров от берега. Одного мужчину спасли супруги на собственном весельной лодке, еще двое - спасатели", - сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что температура в Днепре сейчас около 8 градусов, и мужчины получили сильное переохлаждение. На водолазной станции спасенным выдали теплые одеяла, после чего каретами скорой они были доставлены в городскую больницу.

Как сообщал УНН, ранее в Николаеве во время проведения земляных работ двух мужчин засыпало землей и привалило бетонной плитой.