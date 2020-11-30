У Запоріжжі на Дніпрі перекинувся човен, пасажири опинились у воді за 200 метрів від берега
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Запоріжжі рятувальники не дали потонути трьом чоловікам, у яких на Дніпрі перекинувся човен. Про це інформує пресслужба ДСНС України, передає УНН.
"28 листопада приблизно о пів на п’яту годину вечора на Дніпрі, навпроти "Яхт клубу" в Дніпровському районі Запоріжжя перекинувся човен. Троє чоловіків опинилися у воді на відстані 200 метрів від берега. Одного чоловіка врятувало подружжя на власному весельному човні, ще двох – рятувальники", - повідомили в ДСНС.
Зазначається, що температура у Дніпрі наразі приблизно 8 градусів, і чоловіки отримали сильне переохолодження. На водолазній станції врятованим видали теплі ковдри, після чого каретами швидкої їх доставили у міську лікарню.
Як повідомляв УНН, раніше у Миколаєві під час проведення земляних робіт двох чоловіків засипало землею та привалило бетонною плитою.