У Миколаєві двох робітників засипало землею і привалило бетонною плитою

“27 листопада о 10:35 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що на вул. В’ячеслава Чорновола міста Миколаєва, під час проведення земляних робіт, двох чоловіків в траншеї привалило землею та бетонною плитою”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники за допомогою шанцевого інструмента чоловіка 2002 р.н. вивільнили з пастки та передали працівникам швидкої медичної допомоги. З попереднім діагнозом забій грудної клітини та нижніх кінцівок постраждалого госпіталізовано.

Додається, що другого постраждалого, юнака 2003 року народження, через велику щільність глини, якою йому затисло ноги, вдалось вивільнити о 13:30.

До рятувальної операції залучалось чотири одиниці техніки та 16 осіб від ДСНС. Додатково на місці працювали співробітники поліції та працівники медичної служби.

Обставини події з’ясовують правоохоронні органи.

Нагадаємо, в одному з сіл Харківської області у піщаному кар’єрі знайшли тіло зниклого 14-літнього хлопця.