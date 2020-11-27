У Миколаєві двох робітників засипало землею і привалило бетонною плитою
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Миколаєві під час проведення земляних робіт двох чоловіків засипало землею та привалило бетонною плитою. Наразі потерпілих вивільнили, їм надається медична допомога. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
“27 листопада о 10:35 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що на вул. В’ячеслава Чорновола міста Миколаєва, під час проведення земляних робіт, двох чоловіків в траншеї привалило землею та бетонною плитою”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що рятувальники за допомогою шанцевого інструмента чоловіка 2002 р.н. вивільнили з пастки та передали працівникам швидкої медичної допомоги. З попереднім діагнозом забій грудної клітини та нижніх кінцівок постраждалого госпіталізовано.
Додається, що другого постраждалого, юнака 2003 року народження, через велику щільність глини, якою йому затисло ноги, вдалось вивільнити о 13:30.
До рятувальної операції залучалось чотири одиниці техніки та 16 осіб від ДСНС. Додатково на місці працювали співробітники поліції та працівники медичної служби.
Обставини події з’ясовують правоохоронні органи.
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