Засипало піском: у кар’єрі на Харківщині загинув підліток
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. В одному з сіл Харківської області у піщаному кар’єрі знайшли тіло зниклого 14-літнього хлопця. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в області, передає УНН.
"5 серпня близько 23:30 до оператора служби "102" звернулися батьки дитини. Вони повідомили, що їх син о 17:00 пішов гуляти та до теперішнього часу додому не повернувся", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що пошуки хлопця тривали усю ніч. На ранок тіло дитини було знайдено у місцевому кар’єрі.
"Попередньо встановлено, що з хлопчиком стався нещасний випадок. 14-річний житель села Смирнівка Лозівського району ввечері пішов гуляти на кар’єр, де його засипало піском", – повідомили в поліції.
Як повідомляв УНН, наприкінці липня на Дніпропетровщині через обвал піску загинули чоловік і дитина.