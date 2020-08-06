Засыпало песком: в карьере в Харьковской области погиб подросток
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В одном из сел Харьковской области в песчаном карьере нашли тело пропавшего 14-летнего мальчика. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области, передает УНН.
"5 августа около 23:30 к оператору службы "102" обратились родители ребенка. Они сообщили, что их сын в 17:00 ушел гулять и до настоящего времени домой не вернулся", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поиски мальчика продолжались всю ночь. Утром тело ребенка было найдено в местном карьере.
"Предварительно установлено, что с мальчиком произошел несчастный случай. 14-летний житель села Смирновка Лозовского района вечером пошел гулять на карьер, где его засыпало песком", - сообщили в полиции.
Как сообщал УНН, в конце июля в Днепропетровской области из-за обвала песка погибли мужчина и ребенок.