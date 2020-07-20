Через обвал піску на Дніпропетровщині загинули чоловік і дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. На Дніпропетровщині внаслідок обвалу піску загинула дитина 2005 року народження та чоловік 1969 року народження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.
“20-го липня надійшло повідомлення про нещасний випадок з людьми, який стався в П’ятихатському районі за межами села Комісарівка... Стало відомо, що під час набирання піску для господарських робіт стався зсув піщаної маси у стихійному місцевому кар’єрі. Внаслідок події засипало чоловіка та дитину”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що рятувальники вилучили з піску тіло дитини, 2005 року народження, та тіло громадянина, 1969 року народження.
Нагадаємо, на Київщині у кар’єрі людей засипало піском, є загиблий.
Також нагадаємо, електромонтер на Житомирщині загинув від удару струмом, ще один отримав травми.