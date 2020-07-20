Из-за обвала песка в Днепропетровской области погибли мужчина и ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В Днепропетровской области в результате обвала песка погиб ребенок 2005 года рождения и мужчина 1969 года рождения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
"20-го июля поступило сообщение о несчастном случае с людьми, который произошел в Пятихатском районе за пределами села Комиссаровка... Стало известно, что при наборе песка для хозяйственных работ произошел сдвиг песчаной массы в стихийном местном карьере. В результате происшествия засыпало мужчину и ребенка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели извлекли из песка тело ребенка, 2005 года рождения, и тело гражданина, 1969 года рождения.
Напомним, в Киевской области в карьере людей засыпало песком, есть погибший.
Также напомним, электромонтер в Житомирской области погиб от удара током, еще один получил травмы.