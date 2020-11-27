В Николаеве двух рабочих засыпало землей и привалило бетонной плитой
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Николаеве во время проведения земляных работ двух мужчин засыпало землей и привалило бетонной плитой. На данный момент пострадавших освободили, им оказывается медицинская помощь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
"27 ноября в 10:35 в Службу спасения поступило сообщение, что на ул. Вячеслава Черновола города Николаева, во время проведения земляных работ, двух мужчин в траншее привалило землей и бетонной плитой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели с помощью шанцевого инструмента мужчину 2002 г.р. освободили из ловушки и передали работникам скорой медицинской помощи. С предварительным диагнозом ушиб грудной клетки и нижних конечностей пострадавшего госпитализировали.
Добавляется, что второго пострадавшего, юношу 2003 года рождения, из-за большой плотность глины, которой ему зажало ноги, удалось освободить в 13:30.
К спасательной операции привлекалось четыре единицы техники и 16 человек от ГСЧС. Дополнительно на месте работали сотрудники полиции и работники медицинской службы.
Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.
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