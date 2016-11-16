В Запорожье "минировали" завод
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 16 ноября. УНН. На одном из Запорожских предприятий во время собрания акционеров поступило анонимное сообщение по телефону о том, что завод заминирован. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Запорожье.
Полицейские и взрывотехники, которые прибыли на место происшествия, не нашли ни одного взрывоопасного предмета.
Как стало известно, около 8:30 поступило сообщение о заминировании. Людей из собрания эвакуировали. Уже примерно в девять часов правоохранители вместе с взрывотехниками закончили тщательную проверку предприятия и не нашли ничего опасного.
Фото из соцсетей.