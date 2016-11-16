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15 марта, 19:03 • 110922 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 154368 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130106 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123193 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108580 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103433 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100069 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 129382 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 129634 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127593 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Запорожье "минировали" завод

В Запорожье "минировали" завод

Киев • УНН

 • 6820 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 16 ноября. УНН. На одном из Запорожских предприятий во время собрания акционеров поступило анонимное сообщение по телефону о том, что завод заминирован. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Запорожье.

Полицейские и взрывотехники, которые прибыли на место происшествия, не нашли ни одного взрывоопасного предмета.

Как стало известно, около 8:30 поступило сообщение о заминировании. Людей из собрания эвакуировали. Уже примерно в девять часов правоохранители вместе с взрывотехниками закончили тщательную проверку предприятия и не нашли ничего опасного.

Фото из соцсетей.

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