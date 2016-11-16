В Запорожье "минировали" завод

Полицейские и взрывотехники, которые прибыли на место происшествия, не нашли ни одного взрывоопасного предмета.



Как стало известно, около 8:30 поступило сообщение о заминировании. Людей из собрания эвакуировали. Уже примерно в девять часов правоохранители вместе с взрывотехниками закончили тщательную проверку предприятия и не нашли ничего опасного.

Фото из соцсетей.