У Запоріжжі "мінували" завод
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 16 листопада. УНН. На одному з Запорізьких підприємств під час зборів акціонерів поступило анонімне повідомлення телефоном про те, що завод заміновано. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Запоріжжя.
Поліцейські та вибухотехніки, які прибули на місце події, не знайшли жодного вибухонебезпечного предмету.
Як стало відомо, близько 8:30 надійшло повідомлення про мінування. Людей зі зборів евакуювали. Вже приблизно о дев'ятій годині правоохоронці разом із вибухотехніками закінчили ретельну перевірку підприємства та не знайшли нічого небезпечного.
Фото із соцмереж.