В Запорожье маршрутка сбила пешехода

Событие произошло напротив железнодорожного вокзала. Мужчину 1955 года госпитализированы в 5-ю городскую больницу.

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Следует отметить, что сегодня из-за гололеда в Запорожье были большие пробки и тянучки, а в травматических отделениях значительно увеличилось количество пациентов с переломами и другими травмами от падения на скользкой дороге.

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