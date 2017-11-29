В Запорожье маршрутка сбила пешехода
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Запорожье водитель маршрутного такси Mercedes-Benz 313cdi совершил наезд на пешехода который переходил дорогу на "зебре". Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Запорожья, передает УНН.
Событие произошло напротив железнодорожного вокзала. Мужчину 1955 года госпитализированы в 5-ю городскую больницу.
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Следует отметить, что сегодня из-за гололеда в Запорожье были большие пробки и тянучки, а в травматических отделениях значительно увеличилось количество пациентов с переломами и другими травмами от падения на скользкой дороге.
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