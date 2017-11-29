У Запоріжжі маршрутка збила пішохода

Подія сталась навпроти залізничного вокзалу. Чоловіка 1955 року народження госпіталізовано до 5-ї міської лікарні.

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Слід зазначити, що сьогодні через ожеледицю у Запоріжжі були великі затори та тягнучки, а у травматичних відділеннях значно збільшилась кількість пацієнтів з переламами та іншими травмами від падіння на слизькій дорозі.

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