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У Запоріжжі маршрутка збила пішохода

У Запоріжжі маршрутка збила пішохода

Київ • УНН

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Запоріжжі водій маршрутного таксі Mercedes-Benz 313cdi здійснив наїзд на пішохода який переходив дорогу на "зебрі". Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Запоріжжя, передає УНН.

Подія сталась навпроти залізничного вокзалу. Чоловіка 1955 року народження госпіталізовано до 5-ї міської лікарні.

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Слід зазначити, що сьогодні через ожеледицю у Запоріжжі були великі затори та тягнучки, а у травматичних відділеннях значно збільшилась кількість пацієнтів з переламами та іншими травмами від падіння на слизькій дорозі.

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