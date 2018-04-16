В Запорожье ликвидирована группировка "черных риэлторов"

"Правоохранители установили, что в состав группы, которую возглавляли владелица одного из местных агентств недвижимости и ранее судимый житель областного центра, входило семь человек. Среди злоумышленников были частный нотариус, государственные регистраторы коммунальных учреждений и представители криминальных кругов", - говорится в сообщении.



Для переоформления недвижимости на подставных лиц мошенники использовали поддельные паспорта и доверенности, данные из которых вносили в систему Государственного реестра вещественных прав на имущество. Для "решения проблемных вопросов" злоумышленники привлекали представителей различных госучреждений и уголовников, которые оказывали правовую и силовую поддержку группировке.



Оперативники спецслужбы задокументировали более десяти фактов незаконного отчуждения "риэлторами" объектов недвижимости в регионе. Сотрудники СБУ задержали двух организаторов противоправной схемы в центре города. Во время проведения обысков у фигурантов дела правоохранители изъяли поддельные печати государственных учреждений, ключи от квартир и фальшивые документы граждан Украины.

Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В рамках открытого уголовного производства по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия, в частности для привлечения к ответственности должностных лиц, причастных к незаконным действиям. Операция по разоблачению злоумышленников проводилась под процессуальным руководством прокуратуры.



Как сообщал УНН, руководителя аппарата районного суда. Киева и бывшего прокурора задержали по подозрению в незаконном отчуждению почти 80 объектов государственной и коммунальной собственности.



